Соединенные Штаты считают необоснованными заявления РФ о работе американских биолабораторий в Украине. Об этом заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«Мы отвечали на эти нелепые и необоснованные заявления россиян много месяцев назад. Нет никакого оружия, нет никакого биологического оружия, нет лабораторий. Не проводится никакой работы по [производству] биологического оружия Соединенными Штатами или вместе с Украиной в Украине», — сказал он.

По словам Кирби, США действительно «проводили с украинцами некоторые исследования по предотвращению пандемии, но все эти исследовательские центры были [нами] покинуты и безопасно деактивированы» до начала РФ специальной военной операции на Украине.