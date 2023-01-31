Телеведущего Николая Дроздова, госпитализированного после неудачного падения на улице, могут выписать на этой неделе, заявил RT его друг, художник Константин Мирошник.

По словам Мирошника, во время телефонной беседы Дроздов был в хорошем расположении духа.

«Анекдоты рассказывает, весёлый. На этой неделе выпишут, долечиваться надо два месяца, но он дома не будет — будет опять путешествовать. У него много дел, работы, его ждут лекции», — сказал он.

У Дроздова ранее уже были переломы. Так, например, несколько лет назад он упал на копчик во время йоги с внуком.