19-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее движение Fridays for Future («Пятницы во имя будущего») в четвертый раз номинированы на Нобелевскую премию мира.
В 2019 году Тунберг была фаворитом букмекерских компаний на получение премии.
19-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее движение Fridays for Future («Пятницы во имя будущего») в четвертый раз номинированы на Нобелевскую премию мира.
В 2019 году Тунберг была фаворитом букмекерских компаний на получение премии.
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