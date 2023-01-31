19-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее движение Fridays for Future («Пятницы во имя будущего») в четвертый раз номинированы на Нобелевскую премию мира.

В 2019 году Тунберг была фаворитом букмекерских компаний на получение премии.