На 65-м году жизни скончалась американская актриса, наиболее известна в роли Уэнздей Аддамс в сериале Семейка Аддамс, Лиза Лоринг. Печальную новость подтвердила дочь звезды Ванесса Фумберг.

Ее не стало в субботу, 28 января. Последние дни жизни Лоринг провела в больнице под наблюдением врачей — она перенесла инсульт и была подключена к аппарату жизнеобеспечения. Впрочем, это не принесло результатов, поэтому родные звезды решили отключить ее.

«Она ушла мирно, обе дочери держали ее за руки», — сказала Ванесса.

Отмечается, что актерскую карьеру она начала в три года. Уже в шесть лет Лиза Лоринг получила роль Уэнздей в сериале Семейка Аддамсов, лента транслировалась в 1960-х годах. После чего она сыграла в Барнаби Джонс, а также в фильме Хэллоуин с новой семейкой Аддамс и многих других.