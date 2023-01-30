В 2010 году Венгрия приняла очень важное решение. Мы взглянули на мир, чтобы определить, где можем найти стратегических партнеров. Мы находились в поиске не только финансовых интересов, а более крепкой дружбы, потому что НАТО, Европейский Союз – все это прекрасно, но они уже утратили былую привлекательность.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии на официальном обеде в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его слова приводит пресс-служба президента Алиева.

Отметив, что в 2010 году они приняли решение двигаться в сторону Азербайджана, премьер-министр сказал, что именно тогда началась его дружба с президентом Алиевым и первой леди.

«Как вам известно, по мнению венгерских историков, в ходе длительного похода с восточной стороны Уральских гор мы провели определенное время на территории современного Азербайджана. Именно поэтому мы признательны президенту Алиеву за поддержку присоединения Венгрии к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя, потому что между двумя странами есть культурное сходство. Оно не так очевидно, потому что с определенного времени мы стали христианами, а Азербайджан смог сохранить свою мусульманскую идентичность», — подчеркнул Виктор Орбан.