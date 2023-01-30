Как сказал мой дорогой друг Виктор Орбан, мы не энергетические друзья, мы настоящие друзья. За последний год в Азербайджан поступили заказы и запросы по поставкам энергоресурсов из более чем 10 стран. Могу сказать, что все эти предложения сейчас обсуждаются и обсуждаются и будут приниматься решения.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на данном в честь него официальном обеде в Будапеште. Его слова приводит пресс-служба президента.

«Подписанный сегодня документ о сотрудничестве между Венгрией и Азербайджаном в сфере природного газа был подготовлен всего за три дня и сегодня был подписан. То есть три дня, причем это были «выходные» дни. Но этого оказалось достаточно, чтобы сегодня сделать очень важный стратегический шаг и поставить свою подпись. Это еще раз показывает, насколько искренни наши отношения. Самая большая ценность наших отношений заключается во взаимном доверии, во взаимном уважении и в совместной деятельности, основанной на взаимных интересах», — подчеркнул глава государства.

«Мы действительно чувствуем себя в Венгрии как дома, чувствуем себя среди друзей», — сказал Алиев.

«Конечно, главную оценку Виктору (Виктор Орбан) дал дружелюбный венгерский народ, и, неоднократно доверяя ему, они проявляли свою мудрость и в то же время правильно оценивали его самоотверженную деятельность. Желаю моему дорогому другу будущих успехов и будущих побед. На политической плоскости нас можно считать ветеранами. Не из-за нашего возраста. Виктор был избран лидером в более раннем возрасте, чем я, в 35 лет. Я немного позже его, в 41 год. У нас по-прежнему есть сила, и я уверен, что наша личная дружба и сотрудничество в качестве лидеров стран будут продолжаться еще долгие годы», — подчеркнул глава государства.