Известный теолог, профессор Рафиг Алиев считает, что за терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране стоят определенные политические силы в Иране, враждебно настроенные к Азербайджану. Об этом Рафиг Алиев сказал в беседе с Minval.az.

По его словам, такое его предположение объясняется плохо спланированным терактом и полным его провалом. Теракт повлек жертвы с нашей стороны, мы похоронили Орхана Аскерова, но террорист был обезврежен и схвачен другим сотрудником посольства.

«Честно говоря, я не уверен, что теракт организован властями, слишком мелко для них. К тому же, он не тщательно организован. Я не вижу здесь руку властей Ирана. Но этого было достаточно, чтобы повлиять на ситуацию и настроение, чтобы вызвать социальный взрыв. И у нас изменилось отношение к Ирану, и ответная реакция тоже изменилась. И без того отношения с Ираном у нас из-за Армении были нехорошими, а сейчас стали еще хуже. Иран не хочет, чтобы Армения попала под влияние Турции или Азербайджана. Армения – в определенном смысле единственный выход для Ирана. Когда Ирану после исламской революции был объявлен бойкот, Армения была единственной страной, через которую Тегеран получал помощь из-за рубежа, якобы помощь предназначалась Армении, а на самом деле попадала в Иран. С самого начала конфликта, с 1978 года, Армения была на стороне Ирана. Словом, градус ненависти между Азербайджаном и Ираном растет», — сказал Рафиг Алиев.

Он отметил, что последние 10-15 лет религиозная ситуация в Азербайджане меняется к худшему. Влияние религии на все стороны жизни увеличивается и роль поселка Нардаран в этом незначительная, почти никакая – он остается в стороне маленьким островком.

«Сегодня религиозные деятели способны собрать вокруг себя десятки тысяч человек, способны менять настроение, и это очень серьезно, и заставляет задуматься. Я не думаю, что кроме правящей партии «Йени Азербайджан», есть другая, способная собрать столько людей. Даже вместе взятые политические партии не смогут объединить вокруг себя такое количество последователей. Эта работа требует огромных усилий и очень хорошей организации. Значит, все это имеется у наших религиозных деятелей, которые тяготеют к Ирану. В этом смысле, конечно, внутри религиозного сообщества Азербайджана настроение – нестабильное, не в пользу государства», — сказал он.

Профессор считает, что религиозная обстановка в регионе очень сложна и не прогнозируема, а что будет дальше, зависит от отдельных событий, с которыми мы столкнемся в будущем.

«Все обстоятельства в регионе Южного Кавказа будут зависеть от итогов майских президентских выборов в Турции. Если Раджеп Тайип Эрдоган не сможет избраться повторно, то последствия этого будут не в пользу Азербайджана, поскольку благодаря поддержке Турции мы сильны. Тут есть фактор России: образовался треугольник игроков Турция-Азербайджан-Россия. Есть еще треугольник Россия-Турция-Иран. Если в этих треугольниках произойдут изменения, это обязательно подействует и на Азербайджан», — заявил теолог.

И в заключении на вопрос: «В состоянии ли проиранские религиозные деятели сегодня дестабилизировать ситуацию внутри Азербайджана?» Рафиг Алиев ответил утвердительно.

Рамелла Ибрагимхалилова