Швеция не выполнила условия трехстороннего Меморандума о взаимопонимании, подписанного в Мадриде.

Об этом председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп сказал TRT Haber.

Шентоп отметил, что Швеция устно заявила, что выполнит все условия, но не сделала этого.

«Дать согласие на вступление в НАТО стране, которая подрывает нашу безопасность, предоставляет убежище террористическим организациям, которые угрожают нам, будет ударом по нашей собственной безопасности», — сказал Шентоп.

Шентоп добавил, что разрешение правительства Швеции на проведение акции, на которой был сожжен Священный Коран, и защита человека, который его сжег, означает, причастность Стокгольма к этому преступлению.