Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может отдельно рассмотреть заявки Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО, но окончательное решение будет принято в Хельсинки и Стокгольме. Об этом сообщает CNN Türk.

На пресс-конференции в Анкаре глава ведомства сказал, что если в НАТО или в этих странах примут соответствующие решения, Турция сможет оценить финскую и шведскую заявки на вступление в Североатлантический альянс в отдельном порядке. Именно поэтому турецкий президент Эрдоган говорит о возможной другой оценке заявки от Финляндии, отметил министр.