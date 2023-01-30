Посольство Азербайджана может быть не единственной дипломатической миссией, покинувшей Иран. После теракта против посольства Азербайджана в Тегеране 27 января, а также на фоне взрывов и ракетных обстрелов на территории этой страны, некоторые государства также могут принять решение о приостановлении деятельности своих диппредставительств в Иране.

Посольства некоторых стран в Иране уже рассматривают вариант эвакуации своих сотрудников через территорию Азербайджана, сообщают информационные источники.