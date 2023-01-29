За прошедшие сутки украинская армия уничтожила 650 российских военнослужащих.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже ликвидировано около 126 160 российских военных.

Приводятся также данные об уничтоженной боевой технике российской армии: танков ‒ 3197 (+8 единиц за сутки), боевых бронированных машин ‒ 6366 (+22), артиллерийских систем – 2195 (+7), РСЗО – 453, средств ПВО ‒ 221, самолетов – 293, вертолетов – 284, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947, крылатых ракет ‒ 796, кораблей/катеров ‒ 18, автомобильной техники и автоцистерн – 5037 (+10), специальной техники ‒ 199.