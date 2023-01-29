Южнокорейский солдат по ошибке открыл огонь из пулемета в ходе учений вблизи границы с КНДР. Военные Республики Корея оповестили Пхеньян о случайном характере инцидента.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Происшествие было зафиксировано в провинции Канвондо, южнокорейский военнослужащий выпустил четыре боевые пули. Все снаряды упали к югу от военной демаркационной линии и не нанесли ущерба. Никакой стрельбы во время тех тренировок не планировалось.

Южнокорейские вооруженные силы немедленно оповестили КНДР о непреднамеренном характере инцидента, повторив свое сообщение несколько раз, но усилили меры безопасности.

«Никаких особых сигналов со стороны Севера не выявлено, идет расследование по установлению причин случившегося», — добавили в южнокорейской военной части.