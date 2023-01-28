Виновником инцидента со стрельбой в Восточном Иерусалиме в субботу утром, в результате которого два человека получили серьезные ранения, оказался 13-летний подросток, он был ранен при задержании. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

По ее информации, имя злоумышленника — Мухаммед Алият, он житель Восточного Иерусалима. Подросток был ранен при задержании, в тот момент он находился в сознании, ему была оказана медпомощь, сейчас он госпитализирован, сообщает Kan. Стрелявшего уже допросили сотрудники спецслужб, отмечает телерадиокомпания.

Это второй инцидент подобного рода в Восточном Иерусалиме менее чем за сутки. В пятницу вечером у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме был совершен теракт, семь человек погибли, трое получили ранения. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку, он был ликвидирован стражами порядка при попытке скрыться с места происшествия.