Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 26 января на заседании правительства раскрыл «заговор» руководства Азербайджана в отношении армян Карабаха.

«По имеющейся у нас информации, план Баку таков. Довести экономическое и психологическое давление на Нагорный Карабах до кульминационной точки, после чего открыть коридор на несколько дней с расчетом на то, что армяне Нагорного Карабаха массово покинут свои дома, и делать это до тех пор, пока последний армянин не покинет Нагорный Карабах», — сказал он. И добавил, что Баку «стремится сорвать процесс мирных переговоров и спровоцировать в регионе новую войну».

По словам израильского политолога Романа Гуревича, весьма удивительно, когда премьер-министр Армении говорит, что президент Азербайджана хочет выдавить всех армян из Карабаха.

«Тут стоит бросить взгляд назад, это иногда помогает понять происходящее сегодня. До того, как Арменией при поддержке Москвы был развязан этот конфликт, на территории Азербайджана жило большое количество армян. Их было больше 400 тысяч человек. Среди них были те, кто занимали важные посты, пользовались уважением. Нагорный Карабах был цветущим краем, куда субсидий выделялось больше, чем в другие регионы республики. Это была такая жемчужина Азербайджана с цветущими полями, виноградниками, плодоносящими деревьями. Прекрасный мирный край.

Когда была развязана агрессия, начался конфликт, вместо той благоустроенной жизни армян в Азербайджане (вплоть до того, что в Союзе писателей республики издавалась газета на армянском языке) получилось то, что мы видим в Карабахе сейчас. Выжженная земля, нашпигованная минами, окопами, которую армяне, захватив, сами и уничтожили. Для чего? Я неоднократно был в Карабахе, теперь там на месте азербайджанских сел и городов стоят не дома, а одни стены. Все разграблено. Это единственное, что они делали», — подчеркнул эксперт.

И то, что сейчас происходит с Лачинским коридором, это продолжение того же расхищения, когда под покровительством и прикрытием российских миротворцев оттуда вывозится золото, молибден и другие богатства Азербайджана, отметил Гуревич.

«Баку всего-навсего просит дать возможность контролировать, знать, что происходит на этих рудниках, приисках. Этого не дают. Российские миротворцы не позволяют азербайджанским специалистам ознакомиться с ситуацией на месте, но при этом позволяют армянам перевозить военные грузы по дороге, которую они контролируют.

Так что, никто армянам не вредит больше, чем сами армяне. А президент Алиев сказал однозначно, когда армяне Карабаха станут лояльными гражданами Азербайджана, они будут иметь все права и полное равенство с любым другим гражданином АР», — говорит он.

И что касается срыва мирных переговоров, армяне в этом чемпионы, отметил политолог, и добавил: «Они потерпели сокрушительное поражение в войне и Азербайджан требует от них выполнить условия Трехстороннего заявления (ТСЗ), и подписать окончательный мирный договор. С этой целью проходили встречи в Европе и в других местах. Я напомню, что в Брюсселе президент Алиев встречался с премьер-министром Армении и президентами Франции и Евросоюза, и всё шло к подписанию постоянного соглашения. Но армяне делают шаг вперед, два шага назад, к сожалению. И если соглашение не подписано до сих пор, то это именно потому что Армения отказывается продвигаться вперед в вопросе разметки границ, до сих пор не предоставила точные и полные карты минных полей».

Азербайджан не хочет развязывать новую войну, потому что воевать-то на самом деле там и не с кем, отметил Гуревич.

«Поражение было нанесено сокрушительное, в Армении крайне плачевная экономическая ситуация, и по большому счету для Вооруженных сил Азербайджана не составит никакого труда спуститься из Шуши и установить контроль над Ханкенди и прилегающими небольшими районами. Но просто Азербайджан этого не хочет – он требует соблюдения ТСЗ и в соответствии с ним будет действовать, потому что всё уже оговорено.

Почему конфликт не затихает? Мне кажется, потому что есть силы, которые заинтересованы в этом. И это не сама Армения. Потому что народ этой страны тоже хочет жить спокойно и был бы рад пользоваться плодами экономического процветания, которое может предоставить ему и Азербайджан – я имею в виду участие в различных региональных проектах. Это армянская диаспора, которая находится далеко и получает свою выгоду (в той или иной форме) от разжигания этого конфликта. Вторая причина – это идеология Великой Армении от моря до моря, которая толкает часть общества в сторону экстремистов. Третья причина – есть международные силы, которые заинтересованы в том, чтобы этот конфликт не затихал, иначе необходимость в них как в «старшем брате» отпадет.

На мой взгляд, конфликт в целом уже закончен, и все территории страны так или иначе находятся под контролем азербайджанской армии», — заключил израильский эксперт.

В свою очередь политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков отметил, что Пашиняну свойственно делать популистские, не основанные на фактах предположения, выдаваемые за истину.

«Проще говоря, «нести пургу». В бытность оппозиционным политиком и журналистом Никол это делал постоянно. Однако даже став премьер-министром, он часто не следит за своими словами и делает безосновательные заявления. В данном случае он придумал и приписал Азербайджану коварный план поэтапного выдавливания армян из Карабаха. Вместо того, чтобы довести до конкретного подписания мирный договор, наладить сотрудничество, содействовать диалогу карабахских армян с Баку, Пашинян зазывает в регион различные зарубежные миссии и призывает оказать на Баку давление и пр. Эти действие не приносили армянам пользы в прошлом, обречены на неудачу и сейчас. Чем раньше Пашинян и его команда осознает и примет сложившиеся в регионе по итогам 44-дневной войны реалии и крах так называемого «миацума», тем быстрей будут преодолены трудности для карабахских армян и Армении, как государства», — резюмировал депутат.

Самир Ибрагимов