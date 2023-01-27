23:22 По данным газеты The Jerusalem Post, восемь человек погибли и десять пострадали при стрельбе в синагоге в Иерусалиме.

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23:05 Пять человек погибли, еще 10 получили ранения в результате нападения со стрельбой в пятницу вечером в Иерусалиме. Такие предварительные данные привела пресс-служба израильской медицинской службы «Маген Давид адом» («Красный щит Давида», МДА).

«Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени», — говорится в сообщении. «На месте было пять погибших», — указали в службе.

Как сообщили в израильской полиции, нападение рассматривается как теракт, террорист нейтрализован.

