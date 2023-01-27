В Тегеране — вооружённое нападение на посольство Азербайджана. Убит руководитель службы охраны дипмиссии Орхан Аскеров, еще один человек получил ранения. Нападавший задержан.

Это не просто трагический инцидент. Вооружённое нападение и убийство человека — тягчайшее преступление. Нападение на дипломатов, на людей, чья профессия — договариваться, преступление вдвойне.

Расследование только началось, и пока еще трудно со стопроцентной уверенностью судить, кто именно стоит за нападением на посольство Азербайджана в Иране. Более того, заявление начальника полиции Тегерана, якобы нападавший «руководствовался личными и семейными мотивами», заставляет озвучивать и совсем неприятный вопрос: а намерены ли в Иране вести полноценное расследование вооружённого нападения на посольство Азербайджана?

Примечателен и фон. Несколько дней назад глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встречался со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном, а помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев принимал посла ИРИ в Азербайджане Аббаса Мусави. В двусторонних отношениях Азербайджана и Ирана напряжённость идет на спад. И в такой ситуации не является ли атака на посольство Азербайджана в Тегеране провокацией тех сил, которые в нормализации отношений Азербайджана и Ирана не заинтересованы? В Иране, будем откровенны, не самый лучший послужной список в вопросе безопасности дипмиссий, неважно, отсчитывать ли историю с убийства посла Российской Империи Александра Грибоедова или с нападения и захвата заложников в посольстве США во время антишахской революции, которая именно после этой «акции» окончательно превратилась в исламскую. Причем в последнем случае заложников в посольстве захватывали после очевидной «отмашки» вожаков «исламской революции».

Понятно и другое. К сожалению, посольства Азербайджана за рубежом не раз становились объектами атак. И в июле 2020 года, и потом, во время 44-дневной Отечественной войны, армянские радикалы забрасывали посольства камнями, в США недавно обстреляли автомобиль азербайджанской дипмиссии. При этом не следует забывать: армянские террористы семидесятых-восьмидесятых годов выбирали в качестве мишеней именно посольства и консульства Турции. Зная ту «свободу рук», которой обладает в Иране армянская диаспора, исключать «армянский след» тоже не получается. Особенно на фоне истерии, поднятой вокруг мнимой «блокады Лачинского коридора». Армянские ТГ-каналы уже призывали к атакам на посольства Азербайджана,

Можно вспомнить и захват посольства Азербайджана в Великобритании сторонниками радикального шиитского проповедника из Кувейта.

Но во время всех предыдущих инцидентов не было погибших. И речь все же не шла о прямых вооружённых атаках на посольство. Преступный инцидент в Тегеране должен стать «сигналом тревоги» для всех. При этом — будем реалистами — у самого Азербайджана не так уж много возможностей обеспечить охрану своих посольств. Согласно Венской конвенции, ответственность за безопасность дипмиссий несёт страна пребывания. В случае с Тегераном это Иран, в случае с Парижем — Франция, с Вашингтоном и Лос-Анджелесом — США. Азербайджан вправе обратиться к своим партнерам с призывом усилить охрану своих дипмиссий.

И если опять что-то, не приведи Всевышний, произойдёт, нести ответственность придется не только непосредственным соучастникам нападения.

Нурани, обозреватель