Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что у мира сейчас есть шанс «разобраться» с Россией, передает Fakt.

«У мира есть шанс на долгие годы обуздать имперские тенденции России. Немцам нужно показать, что проблемы с Россией были всегда, и мы, поляки, особенно хорошо это знаем, и поэтому у нас есть шанс в этом поколении разобраться с Россией… Поколения не простят нам, если мы не воспользуемся ошибкой Путина. Я бы убедил немцев, что для того, чтобы наши дети в будущем жили в мире, мы должны разобраться с Россией, а затем с Китаем», — считает Валенса.