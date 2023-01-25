Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство страны совершило бы ошибку, поддаваясь требованиям о скорейшей поставке танков Украине.

Он отметил, что до вынесения положительного решения по поставкам танков ФРГ необходимо было решать этот вопрос в тесной кооперации с партнёрами по НАТО и было бы «страшной ошибкой маршировать вперёд в одиночку».

«Если бы мы следовали вашим рекомендациям, это стало бы угрозой для безопасности Германии», — ответил Шольц на вопрос фракции ХДС/ХСС, осудившей промедления правительства и ранее внёсших в бундестаг на обсуждение требование о скорейшей поставке танков Киеву.