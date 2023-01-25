Руководитель азербайджанского офиса Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) сегодня был приглашен в Администрацию президента и до его сведения доведена обеспокоенность в связи с предвзятым, не соответствующим действительности заявлением, сделанным организацией 24 января о ситуации на Лачинской дороге.

Азербайджанская сторона подчеркнула, что в период оккупации наших территорий различные организации ООН в ответ на легитимные вопросы, поднятые Азербайджаном, отвечали «мы гуманитарные организации, мы не вмешиваемся в политические вопросы», пишет АПА.

Однако после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации эти же организации теперь занимаются политическими вопросами, забыв по какой-то причине о том, что они являются гуманитарными организациями. В этом контексте непонятна и неприемлема такая «политическая активность» UNFPA, мандат которой состоит в таких вопросах, как половое и репродуктивное здоровье, рождаемость. Согласно еще одной информации, Армения активизировала усилия по отправке миссии ООН на наши территории, где временно размещены российские миротворцы, а также по оказанию гуманитарной помощи различными организациями ООН.

Стало также известно, что некоторые организации ООН даже ведут переговоры в этом направлении без консультаций с азербайджанской стороной. В связи с этим до сведения главы представительства Фонда в области народонаселения в Азербайджане было доведено, что Армения и ее покровители пытаются превратить ООН в политический инструмент в своей грязной клеветнической кампании против нашей страны. Цель Армении и ее покровителей – под предлогом гуманизма войти на суверенные территории Азербайджана и заниматься там политическими играми. ООН же не должна становиться жертвой таких грязных игр, должна защищать свою независимость и беспристрастность, отказаться от двойных стандартов и избирательного подхода, которые она проявляет по отношению к странам.

Азербайджанская сторона подчеркнула, что не видит никакой роли ООН на наших территориях, где временно размещены российские миротворцы, и не позволит отправку на наши суверенные территории миссии ООН, а также не допустит деятельность различных организаций под видом гуманитарной помощи.

Согласно информации, официальный представитель Фонда в области народонаселения сказал, что обеспокоенность Азербайджана будет передана по назначению.