Было бы уместно призвать армянскую сторону выполнить взятые на себя обязательства и прекратить незаконную деятельность.

Об этом официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

Он отметил, что более 1000 автомобилей, доставляющих грузы в Карабахский регион Азербайджана, доказывают обратное тому, что заявил 24 января Госдепартамент США.

24 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга призвал Азербайджан снять т.н. «блокаду» на Лачинской дороге.