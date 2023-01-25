Было бы уместно призвать армянскую сторону выполнить взятые на себя обязательства и прекратить незаконную деятельность.
Об этом официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.
Он отметил, что более 1000 автомобилей, доставляющих грузы в Карабахский регион Азербайджана, доказывают обратное тому, что заявил 24 января Госдепартамент США.
24 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга призвал Азербайджан снять т.н. «блокаду» на Лачинской дороге.
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