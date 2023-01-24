Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону заявил, что согласен с прогнозом председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что военным путем освободить всю территорию Украины в течение 2023 года будет сложно.

«Я говорил: я очень хотел бы [чтобы война закончилась через три-пять месяцев], но, к сожалению, я не вижу этого. Так случилось, что человек, который номер один в Пентагоне в части управления вооруженными силами Соединенных Штатов Америки, дает реалистичную картину», – сказал Яценюк.

Он подчеркнул важность того, что США нацелены на победу Украины в войне против России.

«Но он дает и другую картину, где говорит, что Украина может победить. И он четко говорит о том, что мы сделаем все для того, чтобы Украина победила. Да, там есть и свои процессы, и своя бюрократия. Нам сложно это осознать и иногда, знаете, у меня такое впечатление, что и им сложно осознать. Знаете почему? Наши города бомбят, а не их города бомбят», – резюмировал экс-премьер.