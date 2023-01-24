Шуша будет номинирована на звание туристической столицы Организации экономического сотрудничества (ОИС) в 2026 году.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления на 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.

В своем выступлении министр отметил, что в рамках председательства Азербайджана в организации будут приняты меры по началу деятельности Центра чистой энергетики ОЭС-Организация промышленного развития ООН (ЮНИДО), а также Центра экономических исследований ОЭС, которые планируется создать в Баку.