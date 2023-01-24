23 января правительство Азербайджана представило в Международный суд основной исковый документ против Армении.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, основной исковый документ, представленный в суд, основан на тысячах страницах доказательств, фиксирующих тридцатилетний произвол и несправедливость в отношении азербайджанцев. Документ содержит подробную информацию об азербайджанцах, убитых, изгнанных и пострадавших в результате этнических чисток и других страшных преступлений Армении.

Азербайджанская сторона потребовала от суда удовлетворить на основании представленных доказательств ходатайство относительно ответственности Армении. В обращении азербайджанской стороны также подчеркивается важность выполнения Арменией своих обязательств по раскрытию всей информации о пропавших без вести азербайджанцах, возврата азербайджанцам всего незаконно захваченного имущества и земель, прекращения пропаганды на почве ненависти и привлечения к ответственности за нарушение прав человека в течение тридцати лет.

Подчеркнуто, что азербайджанская сторона продолжит все необходимые меры для привлечения к международно-правовой ответственности лиц, совершивших указанные преступления.