Азербайджан принял к сведению решение Совета ЕС о создании гражданской миссии ЕС в Армении.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

«Мы по-прежнему придерживаемся твердой позиции о том, что такая деятельность, включая процесс делимитации границ, который должен осуществляться исключительно на двусторонней основе, не должна наносить ущерб процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Размещение миссии ЕС в Армении должно быть обеспечено соответствующим образом с учетом легитимных интересов Азербайджана, осуществление деятельности этой миссии не должно подрывать взаимное доверие.

Азербайджанская сторона ожидает, что в процессе обсуждения начала деятельности миссии ЕС будет уделено внимание извлечению необходимых уроков прошлого опыта», — говорится в информации МИД.

В заявлении МИД отмечается, что мониторинговая деятельность ЕС на территории Армении началась с размещения гражданской мониторинговой миссии, следуя соглашению, достигнутому 6 октября 2022 года на встрече в Праге между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и главой Совета ЕС. Азербайджан согласился на это, полагая, что эта деятельность будет способствовать процессу нормализации.

Несмотря на четко определенные параметры и цели двухмесячной миссии, согласованные на высшем уровне, деятельность мониторинговой миссии сопровождалась серьезными отклонениями от договоренностей, достигнутых в Праге, из-за предвзятых подходов некоторых стран-членов ЕС. Это, в свою очередь, сказалось на общем доверии к достоверности и прозрачности принятия решений в ЕС.

Присутствие мониторинговой миссии ЕС в Армении совпало с усилением попыток Армении сорвать процесс нормализации по всем трем направлениям, в том числе нанести ущерб трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и Совета ЕС. Таким образом, первоначальные ожидания относительно того, что миссия ЕС внесет свой вклад в продвижение программы нормализации, не оправдались.

Азербайджан, учитывая заинтересованность ЕС в продолжении своего присутствия после завершения двухмесячной гражданской миссии в Армении, выступил с доброй волей в ходе консультаций с ЕС, а также четко и прозрачно довел свою позицию, ожидания и опасения другой стороне.

В ходе серии консультаций, проведенных Азербайджаном на различных уровнях с представителями ЕС, была отмечена необходимость того, чтобы участие ЕС в Армении через миссию не стало предлогом для уклонения Армении от выполнения взятых на себя обязательств.

Использование присутствия ЕС против уже существующих механизмов диалога опасно, и этого следует избегать.