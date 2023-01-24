Миллиардер Алишер Усманов объявил о выходе на пенсию и отходе от активной деятельности. Об этом он уведомил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), попросив освободить его от членства в Бюро правления организации.

Фотографию заявления Усманова на имя главы РСПП, в котором бизнесмен просит освободить его от членства в Бюро «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности», опубликовали несколько телеграм-каналов.

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РБК со ссылкой на источник в РСПП сообщил, что 25 января пройдет заседание Бюро союза, на котором рассмотрят заявление Усманова. В самом союзе от комментариев отказались.