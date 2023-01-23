Житель города Нетания в понедельник был задержан местными полицейскими по подозрению в мошенничестве..

Подозреваемый пытался выдать себя за генерального секретаря Елисейского дворца, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth, .

По информации издания, израильская полиция задержала подозреваемого на основании запроса коллег из Франции. Расследование началось около двух месяцев назад после того, как французские власти получили информацию о жителе Израиля, представлявшегося главой канцелярии французского президента. Кроме того, мужчина связывался по телефону с послами ряда европейских стран и пытался ввести их в заблуждение ради личной выгоды.

В понедельник утром израильские полицейские смогли обнаружить подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Нетании — приморского города в 30 км к северу от Тель-Авива с крупнейшей в Израиле франкоязычной общиной. Мужчина был задержан и отправлен на допрос.

При обыске у него дома были найдены поддельные печати, в том числе копии штампов государственных органов Княжества Монако, отмечает Yedioth Ahronoth. Следователи предполагают, что он мог использовать их для мошенничества. Делом занимаются сотрудники спецподразделения «Лахав-433», в ведении которого находятся экономические преступления.

Генеральный секретарь Елисейского дворца — глава канцелярии президента Франции, руководящий командой советников руководителя государства. В его обязанности, в частности, входит координация работы президентских советников, налаживание взаимодействия между канцелярией президента и кабинетом министров. Кроме того, согласно традиции, после формирования каждого нового правительства страны именно генсек Елисейского дворца поименно оглашает состав кабмина. Эта должность впервые была создана в 1849 году в период Второй республики, в настоящий момент ее занимает Алексис Колер (с 2017 года).