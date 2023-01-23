Россия построит в Кыргызстане девять школ и директоров будет назначать сама из числа граждан РФ после согласования с кыргызской стороной, сообщает 24.kg.

Об этом на парламентском заседании по социальной политике сообщил министр образования Кыргызстана Уланбек Мамбетакунов.

Депутаты обсуждают проект соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством России об условиях строительства, создания и функционирования в КР совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке.

Глава Минобразования подчеркнул, что срок введения школ в эксплуатацию составляет три года.