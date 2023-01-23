Россия построит в Кыргызстане девять школ и директоров будет назначать сама из числа граждан РФ после согласования с кыргызской стороной, сообщает 24.kg.
Об этом на парламентском заседании по социальной политике сообщил министр образования Кыргызстана Уланбек Мамбетакунов.
Депутаты обсуждают проект соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством России об условиях строительства, создания и функционирования в КР совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке.
Глава Минобразования подчеркнул, что срок введения школ в эксплуатацию составляет три года.
Совсем сдурели кыргызы, что ли?! Не могли за постройкой школ к кому-нибудь другому обратиться?!
И вообще, совсем нищие стали, что ли?!
И своих грамотных и честных директоров нету?!
Эти директора из РФ и зарплату будут, видимо, получать из РФ (возможно, сверх местной).
И преподавать будут — понятно, что. Свой «Русский мир».
Как можно так низко падать народу, из которого вышел Чингиз Айтматов?!