Аргентина и Бразилия планируют объявить о начале подготовительной работы к созданию единой валюты в ходе визита бразильского президента Лулы да Силвы в Буэнос-Айрес, который начинается в воскресенье, сообщает газета Financial Times.

«Будет решение <…> начать изучение параметров, необходимых для единой валюты, которое включает в себя все: от финансовых вопросов до размера экономики и роли центральных банков», — сказал газете министр экономики Аргентины Серхио Масса.

Издание отмечает, что Бразилия предлагает назвать валюту sur. Другим странам Латинской Америки также предложат присоединиться к проекту. «Аргентина и Бразилия приглашают другие страны региона [присоединиться к проекту]», — добавил аргентинский министр.

По информации источников газеты, Аргентина и Бразилия обсуждали создание единой валюты в течение последних нескольких лет, однако переговоры провалились из-за позиции ЦБ Бразилии, который выступал против этой инициативы. Теперь, когда оба государства возглавляют левые политики, проект пользуется большой поддержкой.