23-25 ​​января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Брюссель.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь МИД Армении.

Арарат Мирзоян выступит в комитете по внешним связям Европарламента и ответит на вопросы депутатов Европарламента о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и сотрудничестве Армения-ЕС.

В рамках визита А.Мирзоян также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Бельгии.