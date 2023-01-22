23-25 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Брюссель.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь МИД Армении.
Арарат Мирзоян выступит в комитете по внешним связям Европарламента и ответит на вопросы депутатов Европарламента о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и сотрудничестве Армения-ЕС.
В рамках визита А.Мирзоян также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Бельгии.
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