10 человек, в том числе ребенок, погибли в воскресенье при обрушении пятиэтажного здания в городе Алеппо, расположенном на северо-западе страны, сообщает агентство Sana.

По его данным, инцидент произошел в северном районе города. В качестве основной причины обрушения называют размытие фундамента здания.

На месте происшествия продолжают работать спасательные команды, под завалами могут находиться люди. По данным телеканала Al Arabiya, под обломками здания находятся не менее 30 человек.