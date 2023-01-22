За несколько месяцев Евросоюз избавился от энергетической зависимости от России.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от РФ, которую создавали годами», — сказал Боррель.

Представитель ЕС отметил, что блок прошел «чрезвычайно напряженную фазу» роста цен. По его словам, «резкий пик» в августе был связан со «спекулятивной напряженностью на рынках». Сейчас, указал он, «цена за мегаватт-час газа вернулась к довоенному [показателю], который уже был очень высоким».

Он полагает, что напряженность на энергетическом рынке уже не следует связывать с событиями в Украине, называя это «структурной проблемой» энергетики, сопряженный с соотношением цен на газ и электроэнергию.

Боррель выразил надежду на то, что в скором времени в Еврокомиссию поступит предложение, нацеленное на исправление ситуации.