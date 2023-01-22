Правительство Буркина-Фасо потребовало от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца, сообщает Reuters.

По его информации, 18 января правительство денонсировало соглашение от 17 декабря 2018 года, регулировавшее военное присутствие Франции в стране.

20 января агентство Reuters сообщало, что в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, прошел митинг против военного присутствия Франции в стране. Уточнялось, что на демонстрации собрались несколько сотен человек, которые скандировали антифранцузские лозунги, требовали ухода из страны военного контингента Франции, поджигали французские флаги, а также убирали ими мусор.

До этого газета Le Monde писала, что во Франции допустили вывод сил специального назначения с базы, которая расположена в столице Буркина-Фасо Уагадугу. По информации издания, «трения» между странами возрастают после нового государственного переворота в Буркина-Фасо. До этого в стране произошло нападение на здание французского посольства.