Белорусский лидер Александр Лукашенко на ледяной арене сделал круг почета с военнослужащим Прохоренковым, который получил инвалидность во время выполнения боевого задания.

21 января в Сети опубликовано видео, на кадрах которого президент Беларуси Александр Лукашенко в хоккейной форме и на коньках скользит по льду вместе с молодым человеком, который радостно улыбается.

Глава Беларуси вывез на лед военнослужащего, который потерял ногу в зоне проведения «специальной военной операции» в Украине.

