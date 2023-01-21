В результате схода лавины в городе Ньингчи в Тибетском автономном округе Китая (юго-запад страны) погибли 28 человек, сообщило государственное китайское агентство «Синьхуа».

Сход лавины произошел на выезде из тоннеля на автодороге между населенным пунктом Пай и уездом Медог еще вечером 17 января, но поисково-спасательные работы продолжались до 20 января.

В местном штабе по экстренному реагированию на стихийное бедствие объяснили, что лавина сошла из-за мощного ветра и повышения температуры воздуха.

Сорвавшаяся масса снега заблокировала выход из тоннеля. К расчистке территории за несколько дней привлекли более 1300 человек и 236 единиц техники и оборудования.