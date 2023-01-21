Бывший министр обороны Германии Кристине Ламбрехт за неделю до ухода со своего поста дала указание не проводить инвентаризацию боевых танков Leopard и Leopard 2, находящихся на вооружении Бундесвера.

Об этом в субботу сообщил портал Business Insider со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ.

По его информации, говоря о возможных причинах подобного решения, в оборонном ведомстве указали, что на канцлера ФРГ Олафа Шольца не следует оказывать дополнительное давление в вопросе о возможных поставках боевых танков Киеву. Так, пишет издание, если бы выяснилось, что «Бундесвер ведет подсчет боеспособных танков, это можно было бы интерпретировать как готовность поставить технику» в Украину.

Если экс-глава Минобороны Германии действительно дала подобное указание, как отмечает портал, то это имело бы серьезные политические последствия не только для нее самой. Шольц и его ведомство оказались бы в ситуации, в которой им «пришлось бы объясняться», учитывая близость даты намеченной встречи министров обороны на американской базе Рамштайн в ФРГ, где многие другие страны ожидали решения Германии по вопросу поставок танков Киеву.