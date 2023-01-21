Ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели против одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО.

«Дать разрешение на сожжение Корана — это такой же отвратительный и примитивный поступок, как и само сожжение. Партия националистического движения осуждает шведское правительство и провокаторов, чья враждебность к туркам и исламу не знает границ. <…> При нынешних условиях турецкий парламент не ратифицирует членство Швеции в НАТО. Предательство и неуважение к нашей религии, языку и ценностям. Мы верим, что наш народ и исламский мир с позволения Аллаха неизбежно спросит о лжи, неверии и амбициях крестоносцев», — заявил политик.