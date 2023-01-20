20 января в посольстве Азербайджана в РФ прошло мероприятие, посвященное 33-й годовщине трагических событий 20 января 1990 года.

Перед официальной частью мероприятия посол Полад Бюльбюльоглу, сотрудники посольства и представительства Фонда Гейдара Алиева в России, послы Турции, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, дипломаты посольств Пакистана, Израиля, Кыргызстана и других аккредитованных в Москве дипмиссий, представители российской общественности, Азербайджанской Молодежной Организации России (АМОР) и диаспоры, возложив цветы к барельефу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленного в здании посольства, и к баннеру, посвященному жертвам январской трагедии 1990 года, почтили память жертв той кровавой ночи.

Полад Бюльбюльоглу заявил, что 33 года назад в Баку разыгралась жуткая трагедия: «Сегодняшнему поколению трудно представить, допустить мысль о том, что государство давит своих граждан танками, стреляет по безоружным людям, уничтожает мирных жителей мирного города. Данные события являются преступлением против человечности». Он подчеркнул, что тогдашнее руководство Советского союза во главе с Михаилом Горбачевым теряло управление над огромной страной, вследствие чего произошли трагические события в Казахстане, Литве и Грузии. Но самое жестокое из них имело место в Баку. За одну ночь погибло около двухсот человек, было много раненых и пропавших без вести. Посол также отметил, что пройдет много лет, но азербайджанский народ всегда будет помнить и чтить память наших шехидов. Эта трагедия является серьезным уроком не только для азербайджанского народа, но и для всего человечества.

Полад Бюльбюльоглу поведал о том, что 21 января 1990 года общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев вместе с членами своей семьи приехал в здание, где сегодня расположено посольство, резко осудил трагические события, произошедшие в Баку, дал им политическую оценку и потребовал наказать всех виновных. Данный шаг Гейдара Алиева требовал большого мужества и смелости, так как при существующем тогда в СССР режиме было опасно открыто заявлять на всю страну о случившемся, обвинять руководство во главе с Михаилом Горбачевым. Тогда никто представить себе не мог, что Советский союз развалится и Гейдар Алиев станет руководителем независимого Азербайджана. В тот день Гейдар Алиев выполнил свой гражданский долг, долг азербайджанца и тем самым прорвал информационную блокаду, в которой тогда находилась наша страна. Выдающимся, мудрым человеком был Гейдар Алиев, выступление которого стало отправной точкой для независимости Азербайджана. Этим выступлением он поднял дух своего народа.

Дипломат сказал, что события 20 января 1990 года происходили на фоне территориальных притязаний Армении к Азербайджану. Дипломат подчеркнул, что для всех азербайджанцев утешением является то, что наши шехиды отдали свои жизни не зря. Сегодня Азербайджан – страна победитель. Наша страна освободила оккупированные территории силой своего оружия, силой духа своей армии и своего Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева. Весь азербайджанский народ объединился вокруг своего лидера, вокруг нашей доблестной армии и в течение 44-х дней враг был изгнан с наших земель.

Подытоживая свое выступление, посол сказал, что люди, жестоко убитые 20 января 1990 года, отдали свои жизни за будущую свободу, независимость своей Родины и азербайджанский народ никогда их не забудет. Они такие же шехиды, как и шехиды Отечественной войны.