Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников встречи в формате «Рамштайн» предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты.

Об этом Зеленский сказал во время онлайн-обращения в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-8»), которое проходит на авиабазе в Германии.

Он поблагодарил за единство, диалог и формат сотрудничества с Украиной в рамках «Рамштайн» и выразил уверенность, что это единство станет еще сильнее, сообщает УНИАН.

«У нас много времени? Нет! Террор не допускает обсуждений. Террор, сжигающий город за городом, становится дерзким, когда они (россияне) чувствуют, что у защитников свободы заканчивается оружие против него. Война, начатая Россией, не позволяет задержек. Я могу поблагодарить вас сотни раз, и это будет абсолютно справедливо и честно, если говорить о том, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Все из нас могут говорить тысячи слов во время дискуссий, но я не могу заменить словами оружие, которое необходимо против российской артиллерии, или ракеты противовоздушной обороны, которые нужны для защиты людей от российских воздушных ударов», — подчеркнул Зеленский.