Азербайджан с ноября 2021 года начал письменные переговоры по поводу месторождений полезных ископаемых в Карабахе, в том числе золоторудных и медно-молибденовых месторождений. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

По его словам, данная незаконная деятельность усилилась после прибытия человека, объявившего себя «министром» «структуры».

«Последние 2 месяца шли интенсивные переговоры. В период с 3 по 10 декабря были достигнуты конкретные результаты и договоренности, и 10 декабря представители Азербайджана должны были провести мониторинг месторождений. Этому помешала группа провокаторов. Во время моего телефонного разговора с министром иностранных дел России, обсуждений пути решения этого вопроса, я еще раз напомнил ему, что Азербайджан за последние 2 года обнародовал конкретные доказательства по этому вопросу. Касательно Лачинской дороги Азербайджан обязуется, что гарантирует безопасное движение по ней — проезд граждан, грузов и транспортных средств. По 4-му проезду ничего нет. В трехстороннем заявлении есть обязательство Азербайджана по проезду только по перечисленным 3-м категориям», — приводит его слова АПА.