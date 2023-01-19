Российские телеграм-каналы в четверг снова публикуют фото, на которых, предположительно, видно, что на крышах двух административных зданий устанавливают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

OSINT-аналитик Майкл Боровиц, опубликовав фото, утверждает, что ЗРПК «Панцирь» появился на крыше министерства обороны России. На фото — главное здание минобороны на Фрунзенской набережной.

Другое фото было сделано рядом с метро «Таганская». На крышу, предположительно, люди в военной форме с помощью строительного крана подняли то, что похоже на «Панцирь», следует из опубликованных фото и видео.

Об этом же в четверг пишут провоенные блогеры. «В Москве заметили установку на крыше одного из домов ЗРПК «Панцирь». Очевидно, с прицелом на потенциальную угрозу со стороны различных БПЛА. В этом вопросе лучше перебдеть, чем недобдеть», — написал Борис Рожин (канал Colonelcassad, 826 тысяч подписчиков).

«Военный осведомитель» (518 тысяч подписчиков), публикуя то же фото, что и Боровиц, назвал появление ЗРПК «Панцирь» на главном здании минобороны в Москве, мерой предосторожности: «Подобные мероприятия по размещению систем ПВО в городской черте столицы не проводились бы просто так, скорее всего военные опасаются возможного удара».

Это не первые подобные сообщения. На прошлой неделе телеграм-каналы публиковали фото, якобы свидетельствующие, что средства ПВО появились в районе Лосиного острова и в районе Тимирязевской академии, а провоенные блогеры пугали рассуждениями о возможном украинском ударе по Москве.

В прошлом году во время войны против Украины российские власти демонстративно готовили убежища от обстрелов, а утром 31 декабря министерство обороны России заявляло, что в новогоднюю ночь более 1800 военнослужащих противовоздушной и противоракетной обороны будут охранять небо над Москвой.

Российские военные заявляли, что украинские беспилотники дважды наносили удары по базе стратегических бомбардировщиков в городе Энгельс в Саратовской области, который находится на сопоставимом с Москвой расстоянии от украинской границы.

«Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения, уточняет ВВС.