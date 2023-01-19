Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в соцсети «Твиттер» публикацией в связи с годовщиной трагических событий 20 января 1990 года в Баку.
— İlham Əliyev (@azpresident) January 19, 2023
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в соцсети «Твиттер» публикацией в связи с годовщиной трагических событий 20 января 1990 года в Баку.
— İlham Əliyev (@azpresident) January 19, 2023
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