Парламент Кыргызстана в первом чтении принял язык о государственном языке. Он направлен на установление правовых основ применения государственного языка и осуществления языковой политики.

Согласно новому закону, кыргызский язык станет рабочим для государственных органов. За это проголосовали 75% парламентариев. В нынешней версии закона говорится, что государственная власть Кыргызстана должна работать «на государственном языке, а в необходимых случаях — и на официальном языке». В предлагаемом же законопроекте указано, что «рабочим языком органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций является государственный язык. <…> В работе негосударственных организаций применяется государственный язык, и при необходимости могут использоваться другие языки».

Кроме того, парламенту Кыргызстана предлагается дать право на утверждение кыргызского алфавита и правил орфоэпии. Топонимические наименования предлагается оформлять на государственном языке и передавать их в официальных документах и СМИ с помощью транслитерации.

Несмотря на большинство голосов «за», некоторые депутаты выступили за двуязычную систему. Так, депутат Дастан Бекешев предложил оставить их для образовательных учреждений: «Иногда ко мне обращаются из Бишкека и регионов со словами о том, что их ребенку нужно сделать обучение на русском. А представители других наций иногда просят обратное — чтобы их дети учились на кыргызском. Поэтому предлагаю сделать обучение двуязычным. Пусть обучаются кому на каком языке удобно».

Три самых популярных родных языка в Кыргызстане — кыргызский, узбекский и русский. Русский язык в республике носит статус официального. На нем говорит около половины населения.