Украина наблюдает увеличение количества обстрелов и попыток проведения наступательных действий на фронте со стороны россиян. Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Весь день сегодня на связи с нашими военными. Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр самых жестоких и принципиальных боев — на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов», — рассказал президент.

Он поблагодарил всех украинских защитников, которые продолжают держать позиции. В частности, это бойцы 68 отдельной егерской бригады и 36 отдельной бригады морской пехоты — они эффективно ликвидируют врага на Донбассе и демонстрируют стойкость.

«Спасибо также и подразделениям Главного управления разведки Минобороны, за действия, которые уменьшают шансы оккупантов», — добавил глава государства.