Канцлер Германии Олаф Шольц будет готов отправить Украине танки Leopard при условии, если США представят Киеву свои танки Abrams. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

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Представители издания узнали, что именно такое условие Шольц поставил во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Канцлер не раз говорил, что Берлин в этом вопросе не готов на односторонние шаги. По данным газеты, Байден в беседе с Шольцем не дал твёрдого согласия на передачу «Абрамсов»