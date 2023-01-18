Президент Украины Владимир Зеленский назвал «результатом войны» крушение вертолета в Броварах. Об этом он заявил в ходе видеообращения на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Это не несчастный случай, это война. Она не только на поле боя. Больше нет несчастных случаев, все это — результат войны. Ракеты, которые бьют по нашим людям, гражданскому населению, погибшие дети. Кто-то может распространять информацию, что „целились не в гражданское население, а хотели именно по энергетической инфраструктуре ударить, но так получилось“ или еще что-то. Но это просто лишние слова. Все это — каждый человек и каждая смерть — это результат войны», — сказал он.