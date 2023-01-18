Думаю, что амбиции разных стран, своего рода борьба за так называемое лидерство либо в регионе, либо в мире и неправильная оценка собственного потенциала, недооценка своих визави или оппонентов затрудняют сотрудничество.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Подчеркнув, что это ведет к недоверию, к напряженности и войнам, глава государства добавил: «Наша политика всегда была основана на сотрудничестве в подлинном смысле этого слова, ибо мы твердо верим, что залогом успеха является только сотрудничество. Чем больше вы отдаете, чем больше вы помогаете, тем больше вы получите. Именно так устроен мир».

«Политика и жизнь очень схожи, потому что политику делают люди», — отметил глава государства.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, глава государства в качестве примера обратил внимание на усилия на посту действующего председателя Движения неприсоединения.

«Азербайджан председательствует в этой организации уже четвертый год. Мы были избраны единогласным решением участников организации и также единогласно было принято решение о продлении наших полномочий еще на один год до конца этого года. За этот период мы реально продемонстрировали наше желание сделать голос нашего Движения услышанным. Мы хотим, чтобы Движение неприсоединения заняло свое место на мировой арене», — добавил президент Азербайджана.