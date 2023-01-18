Первая леди Украины Елена Зеленская, узнав о трагедии в Броварах, которая произошла в среду, 18 января расплакалась перед выступлением в Давосе. Об этом сообщает Daily Mail.

В частности супруга главы государства не смогла сдержать эмоций, после того как ей рассказали о падении вертолета возле детского сада, гибели руководства Министерства внутренних дел и гражданских среди которых есть дети.

После ужасной новости первая леди вытерла заплаканные слезы и выступила с речью.

«Сегодня еще один очень грустный день. Новые потери. Думаю, вы понимаете мои эмоции. Возможно, они нецелесообразны в политическом и экономическом диалоге, но я уверена, что война изменила весь наш диалог так же, как изменила мир», — сказала она.

Также по просьбе президента форума Борге Бренде все присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания.