В ближайшее время YouTube в России будет заблокирован. Об этом создатель ЧВК «Вагнера» заявил через свою пресс-службу, отвечая на вопрос о судьбе его обращения в Генпрокуратуру с просьбой о блокировке YouTube.

«А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — заявил Пригожин.