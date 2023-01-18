Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, что не представляет себе, как жить после окончания войны.

«Мы для себя выводы сделали, и конечно, будем делать выводы в отношении тех, кто так быстро, услужливо поддержал агрессию против Российской Федерации. Война когда-то закончится, мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа», — сказал Лавров.