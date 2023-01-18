Число погибших в результате падения вертолета в Броварах выросло до 18 человек, в их числе трое детей, сообщил глава обладминистрации Алексей Кулеба.

Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей.

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11:25 В городе Бровары Киевской области утром 18 января вертолет упал возле здания детского сада, после чего начался пожар, сообщили телеканалу «Суспiльне» в полиции Киевской области.

Из здания детсада, по словам очевидцев, выводят детей.

По украинским источникам, всего погибло 16 человек, из них двое детей. 9 погибших были на борту вертолета.

Распространились кадры, предположительно, полета вертолета Super Puma за минуты до катастрофы

Вертолёт осуществлял полёт на малой высоте при плохой видимости из-за тумана.